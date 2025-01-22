Pelin Akil kafaları karıştırdı!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, son günlerde eşi Anıl Altan ile ayrıldıkları yönünde çıkan iddialara açıklık getirdi. Akil, "Şu an böyle bir durum yok. Bu tarz haberler sık çıkıyor. Anıl da çıktıkça açıklama yapıyor" diyerek söylentileri yalanladı.Ancak, "Bir sorun yok mu aranızda?" sorusuna yanıt vermemesi dikkat çekerken, çiftin ilişkisiyle ilgili iddialar kafalarda soru işareti bıraktı.