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Beyaz Gazete
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Murat Boz ilk kez açıkladı!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, konuk olduğu programda konserlerinden kazandığı tüm kazancını nasıl değerlendirdiğini açıkladı.

Ekleme: 22.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü popçu Murat Boz; Adını Bilen Yazsın, Özledim, Janti, Gün Ağardı, Sonsuza Dek, Harbi Güzel, Üzüleceksin, Geri Dönüş Olsa gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Konserlerine devam eden Boz, ilk kez yatırımları hakkında konuştu.

Dünya Gazetesi TV'ye konuk olan ünlü şarkıcı, yatırımlarını neye yaptığını açıkladı.

Murat Boz, "İlk olarak ev almaya başladım. İlk oturduğum evi aldım. Daha sonra yatırım için ev almaya başladım. Konserlerim yanı sıra pasif gelirlerim var kira gibi..." dedi.

"BITCOIN'CİYİM"

Murat Boz’un asıl dikkat çeken açıklaması ise kripto para yatırımları oldu.

Şarkıcı, kripto paralarla ilgili tercihini şu sözlerle dile getirdi

: “Sadece Bitcoin’e yatırım yapıyorum. Altcoin’lerle ilgilenmiyorum. Bitcoin’i soğuk cüzdanda tutuyorum, borsalarda param yok. Bitcoin satılmaz, ben de satmak için almadım.”

Murat Boz ilk kez açıkladı!
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