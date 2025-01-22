  • USD: 35,55 - 35,62
  • EURO: 36,83 - 36,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hayranlarını şoke eden haber!

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram'da yaptığı "takip bırakma" hamlesiyle hayranlarını şaşkına çevirdi. 30 yaşındaki şarkıcının, eşi Hailey Bieber'ı da takip etmeyi bıraktığı fark edilince boşanma söylentileri yeniden gündeme geldi. İşte o görüntüler…

Ekleme: 22.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Justin'in ayrıca eski akıl hocası Usher, menajeri Scooter Braun ve Hailey'nin babası Stephen Baldwin'i de takipten çıkardığı dikkatlerden kaçmadı.

"BOŞANIYORLAR MI?" SORUSU GÜNDEMDE!

Hayranlar, bu şaşırtıcı gelişmeyi fark eder etmez sosyal medyada tartışmalara başladı. Bir kullanıcı X platformunda, "AYRILDILAR MI?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı, "Justin Bieber neden Hailey Bieber'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı??" derken, bir başkası durumu esprili bir şekilde, "Kimse güvende değil LMFAO" şeklinde yorumladı.

Hayranlarını şoke eden haber!

Ancak paniğe kapılan hayranları sakinleştiren bazı detaylar da ortaya çıktı. Bir kullanıcı, "Hailey hâlâ onu takip ediyor, umarım Justin yanlışlıkla yapmıştır," yorumunu yaparken, bir diğeri Justin'in iki gün önce Hailey ile ilgili yaptığı duygusal paylaşımı hatırlattı.

Justin, o paylaşımda Hailey'i, "Hayatımda tanıdığım ve tanıyacağım en harika kadın," sözleriyle övmüştü.

Çiftin şu anda Aspen'de tatilde olduğu bilinirken, bir hayran durumu, "Şu an birlikte Aspen'deler," şeklinde açıkladı. Buna rağmen, Hailey ve Justin'in evliliği üzerindeki söylentiler bir türlü sona ermiyor.

Hayranlarını şoke eden haber!

Çiftin Instagram hikayelerinde birbirlerine karşı imalı paylaşımlar yaptıkları iddiaları, Justin'in babasının da bu tartışmalara dolaylı olarak dahil olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Hailey ve Justin Bieber, özellikle son aylarda sık sık boşanma dedikodularıyla gündeme gelmiş durumda.

Ancak Justin'in Hailey için yaptığı romantik paylaşımlar ve çiftin birlikte tatile çıkmış olması, iddiaların bir kez daha yersiz olabileceğini gösteriyor.

Olayların nasıl gelişeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Hayranlar çiftin sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeye devam ederken, bu sürpriz hamlenin altında yatan gerçek sebep merak konusu. Justin ve Hailey cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hayranlarını şoke eden haber!
Tanju Özcan ‘Kartalkaya yetki alanım değil’ demişti: 19 gün önce verilen itfaiye raporu ortaya çıktı!
Bolu'daki yangın faciasında yaralanan 29 kişi taburcu edildi
Yanan otelde AFAD harekete geçiyor! Tüm katlarda...
Türkiye, Gazze’ye yardım oldu yağdı
İsrail'de kabine dağılıyor: Muhalefetten Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı
CHP’li Başkan’dan partiliye kıyak! Belediyede işçi kıyımı yapan başkan CHP İl Başkan Yardımcısını işe aldı
Bolu'daki yangından geriye acı dolu hikayeler kaldı: Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard'dan YPG, PYD ve FETÖ açıklaması
Bakan Yerlikaya duyurdu! 43 ilde PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Başkan Erdoğan duyurdu: Bolu'daki yangın faciası nedeniye 1 günlük milli yas ilan edildi
Tanju Özcan’ın yalanlarıyla dolu Grand Kartal Otel Yangını
Kartalkaya'da yangın! Bakan Yerlikaya duyurdu
İYİ Parti'den istifa etti AK Parti'ye katıldı! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Kartalkaya'nın isim babasıymış... Alevlere teslim olan Grand Kartal Otel'in sahibi ortaya çıktı: Mazhar Murtezaoğlu
Tekne bağlama fiyatları için fahiş artış! Yüzde yüzden fazla zam yapıldı
CHP'de grev krizi büyüyor: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından şimdi de Karabağlar!
Rekor üstüne rekor! O havalimanları devlete ne kadar kazandırdı?
Kartalkaya'da facia 'geliyorum' demiş: Çok sayıda şikayet ortaya çıktı
Trump LGBT lobisine savaş açtı! ABD ordusunda değişim kapıda: Hepsi geri alınacak
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapanacak

Yola çıkacaklar dikkat! Bazı yollar trafiğe kapanacak

Uzmanlardan SMS uyarısı: Bilgileriniz ele geçirilebilir

Uzmanlardan SMS uyarısı: Bilgileriniz ele geçirilebilir

WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı! Artık durumlara...

WhatsApp yeni dönem için düğmeye bastı! Artık durumlara...

Google'ın arama trafiği son 10 yıldır ilk defa yüzde 90'ın altına düştü

Google'ın arama trafiği son 10 yıldır ilk defa yüzde 90'ın altına düştü

Apple, iOS 18.3 Beta 3 sürümünü yayınladı: İşte yenilikler

Apple, iOS 18.3 Beta 3 sürümünü yayınladı: İşte yenilikler