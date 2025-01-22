Hayranlarını şoke eden haber!

Justin'in ayrıca eski akıl hocası Usher, menajeri Scooter Braun ve Hailey'nin babası Stephen Baldwin'i de takipten çıkardığı dikkatlerden kaçmadı."BOŞANIYORLAR MI?" SORUSU GÜNDEMDE!Hayranlar, bu şaşırtıcı gelişmeyi fark eder etmez sosyal medyada tartışmalara başladı. Bir kullanıcı X platformunda, "AYRILDILAR MI?" diye sordu.Başka bir kullanıcı, "Justin Bieber neden Hailey Bieber'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı??" derken, bir başkası durumu esprili bir şekilde, "Kimse güvende değil LMFAO" şeklinde yorumladı.Ancak paniğe kapılan hayranları sakinleştiren bazı detaylar da ortaya çıktı. Bir kullanıcı, "Hailey hâlâ onu takip ediyor, umarım Justin yanlışlıkla yapmıştır," yorumunu yaparken, bir diğeri Justin'in iki gün önce Hailey ile ilgili yaptığı duygusal paylaşımı hatırlattı.Justin, o paylaşımda Hailey'i, "Hayatımda tanıdığım ve tanıyacağım en harika kadın," sözleriyle övmüştü.Çiftin şu anda Aspen'de tatilde olduğu bilinirken, bir hayran durumu, "Şu an birlikte Aspen'deler," şeklinde açıkladı. Buna rağmen, Hailey ve Justin'in evliliği üzerindeki söylentiler bir türlü sona ermiyor.Çiftin Instagram hikayelerinde birbirlerine karşı imalı paylaşımlar yaptıkları iddiaları, Justin'in babasının da bu tartışmalara dolaylı olarak dahil olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi.Hailey ve Justin Bieber, özellikle son aylarda sık sık boşanma dedikodularıyla gündeme gelmiş durumda.Ancak Justin'in Hailey için yaptığı romantik paylaşımlar ve çiftin birlikte tatile çıkmış olması, iddiaların bir kez daha yersiz olabileceğini gösteriyor.Olayların nasıl gelişeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Hayranlar çiftin sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeye devam ederken, bu sürpriz hamlenin altında yatan gerçek sebep merak konusu. Justin ve Hailey cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.