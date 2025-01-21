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Yıldız Tilbe takipçilerini duygulandırdı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe dün akşam sosyal medya hesabında hayranlarının sorularını yanıtladı. 58 yaşındaki ünlü isim, merak edilen birçok konuda içtenlikle yanıtlar verdi. Pek çok hayranından soru alan Yıldız Tilbe'nin bazı konulara verdiği cevaplar ise dikkat çekti...

Ekleme: 21.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam sosyal medya hesabında hayranlarından soru sormalarını istedi. Gelen sorular kadar ünlü ismin verdiği cevaplar da ilginçti.

Bazı sorulara verdiği cevaplar güldürürken bazıları ise duygulandırdı.

Hayranlarından birinin 'Yıldız Tilbe'yi bir cümle ile anlat' talebi üzerine ünlü şarkıcının verdiği cevap 'Naapsın' oldu.

'Hiç yapmasaydım keşke dediğin bir şey oldu mu abla' sorusuna ise 'ÇooooooooooooookKk' diyerek yanıt verdi.

'Geçmişinde en unutamadığın senin için çok güzel olan şey nedir?' sorusuna ise duygulandıran bir yanıt verdi.

Ünlü isim bu soruya karşılık 'Annem ve babam' dedi.

Ünlü şarkıcı formunu nasıl koruduğuna dair gelen soruya cevap olarak ise az yediğini belirtti.

Yakın zamanda bir davete katılan Yıldız Tilbe, turuncu saçları ve puantiyeli pantolonuyla dikkat çeken ünlü isim, kameralar karşısında oldukça neşeli şekilde uzun uzun poz vermişti.

Hayranlarından yorum yağan görüntülerde bazıları tepki gösterirken bazıları ise övgülerde bulunmuştu. Bazı hayranları tavırlarını çok samimi bulurken diğer hayranları ise 'Saçmalamış' şeklinde tepki göstermişti.

Yıldız Tilbe takipçilerini duygulandırdı

İşte Yıldız Tilbe'nin katıldığı düğünde verdiği o çok konuşulan pozlar…

Yıldız Tilbe aynı zamanda katıldığı düğündeki danslarıyla da gündem olmuştu.Kendine has dans tarzı ile hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

Herkesin severek dinlediği sanatçı Yıldız Tilbe, zaman zaman hareketleriyle ve söylemleriyle eleştirilerin odağı oluyor. Birçok şarkıya imza atan Yıldız Tilbe, müziğiyle herkesin kalbini kazanmış durumda.

Yıldız Tilbe takipçilerini duygulandırdı

Her yaptığı olay olan sanatçı, daha önce de paylaşımıyla kendine hayran bırakmıştı. Sanatçının kendi hesabından paylaştığı gençlik yıllarına ait resim görenleri mest etmişti.

'KİM BU GÜZELLİK?

Tilbe'nin 18 yaşındaki hali iltifatlara doymadı, görenler ''Her yaşta güzelsin', 'Duru güzellik bu olsa gerek', 'Kim bu güzellik?', 'İlk görüşte tanıyamadım' şeklinde yorumlar yapmıştı.

Yıldız Tilbe takipçilerini duygulandırdı
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