Yeliz Yeşilmen şoku yaşadı!

Açıklamaları ve yaşam tarzıyla dikkatleri üstüne çeken ünlü oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, hem özel hayatıyla hem de cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.Ailesiyle birlikte sömestr tatilini Mısır'da geçiren ünlü oyuncu, hiç beklenmedik bir olay yaşadı.Yeşilmen, tatil sırasında evinde gerçekleşen hırsızlık olayını duyurdu.YARDIMCISI SOYDUYeliz Yeşilmen, evine destek olmak amaçlı yardımcı olarak aldığı yabancı uyruklu bir kadın ve onun suç ortağı tarafından soyulduğunu açıkladı.İyilik yaptığı kişinin ihanetine uğrayan Yeşilmen, sosyal medyadan adeta kan kustu.'SENİ ÇOK SEVİYORUM DİYORDU''Çok kayıp var' diyerek isyan eden Yeliz Yeşilmen, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.Değerli eşyalarının çalındığını belirten Yeşilmen, 'Evimi soyup, ben tatildeyken kaçan kadın! Görenler direkt bana yazsın. Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip, deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum.' şeklinde konuştu.'GEREKLİ CEZAYI ALDI'Saatler sonra hırsızlık görüntülerini de paylaşan Yeşilmen, zanlıların yakalandığını söyledi.Öfkesi geçmeyen Yeşilmen, hesabından şu ifadeleri paylaştı:Yardım ettiğiniz insanların, evinize aldığınız insanların, her şeyinizi emanet ettiğiniz insanların yaptığı hileler hurdalar. Benim de bir kez daha başıma geldi. Evdeki her şeyi emanet edip çıktığım, beni çok sevdiğini söyleyen kişi çok güzel bir gol attı.Kamerada da var zaten, şikayetlerimizi de yaptık. Zaten şahıs da yakalandı, gerekli cezayı da aldı. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Yazık, keşke böyle olmasaydı. Her şeyi emanet ediyorsun gidiyorsun, bu uzun tatillerde böyle oluyor. Geçen sene de yine sömestr tatilinde olmuştu. Herkes cezasını çeksin, bu da hepimize ders olsun.