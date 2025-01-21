Ünlü çiftin arasında kıskançlık krizi!

Türk ünlüler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards ödül töreninde sahneye çıktı.Birçok Türk ve yabancı ünlü törende yer aldı.Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit'in de katıldığı törende ikilinin, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları gündeme geldi.AÇIKLAMA YAPILDIEvcen ile Özçivit, Riyad'da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları yönündeki iddiaları yalanladı."EŞİM BEĞENİLİYOR"Fahriye Evcen bu konuda; "Hiç doğru değil. Eşim ilgi görüyor, beğeniliyor. Ben de bundan mutlu oluyorum. Beğenilmesini beğeniyorum." dedi.