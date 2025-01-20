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Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards'a Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, son olarak Kızıldeniz Film Festivali'nin jürisinde yer alan Tuba Büyüküstün ve Hande Erçel ve Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti gibi isimler katıldı. Ödül töreni Megastar Tarkan'ın muhteşem konseriyle başladı.

Ekleme: 20.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan, son yıllarda gerçekleştirdiği kapsamlı reformlarla kültürel ve sanatsal etkinliklere yeni bir soluk getiriyor.

Bu çerçevede, başkent Riyad'da bölgenin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards düzenlendi.

Muazzam bir törene ev sahipliği yapan ülkede düzenlenen bu etkinlik, sinema ve televizyon dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirdi.

Işıltılı geceye, Türk televizyon ve sineması da dahil olmak üzere birçok isim katıldı.

Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!

TARKAN KONSERİYLE BAŞLADI

Hollywood'un ünlü isimlerinin de katıldığı giriş seremonisinde ünlü oyuncular, kırmızı halıda zarif ve şık kombinlerini sergiledi.

Gecenin en özel anlarından biri ise, Türk pop müziğinin megastarı Tarkan'ın sahne almasıydı.

EN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Arap ülkelerinde sarsılmaz bir şöhrete sahin olan Tarkan; Kuzu Kuzu, Dudu ve Şımarık gibi hit şarkılarını seslendirerek izleyicilere ve katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN İNGİLİZCE ÖDÜL TAKDİMİ

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, törenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Büyüküstün, bu yılki törende en iyi erkek oyuncu ödülünü sundu.

Oyuncu, Arapça "Riyad’da ne güzel bir akşam" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

Joy Awards töreninde burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum! Çok sayıda oyuncuyla çalıştım, gerçekten çok iyi oyuncularla… Ben çok şanslıydım… Ve sayısız performans izledikten sonra size şunu söyleyebilirim; Harika bir oyuncu, sizi koltuğunuzun ucunda tutma yeteneğine sahiptir, sizi büyüler… Ve bazen de tamamen kelimesiz bırakır. O, ham bir karakteri alır ve onu canlı, benzersiz bir performansa dönüştürür.

Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!

EVCEN VE ÖZÇİVİT ÇİFTİNDEN İNGİLİZCE RÖPORTAJ

Joy Awards 2025 ödül töreninde, Türk televizyon ve sinemasının ünlü çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de yer aldı.

Gecede, çiftin İngilizce röportajları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fahriye Evcen'in akıcı İngilizcesi beğeni toplarken, Burak Özçivit'in İngilizce performansı ise esprili yorumlara neden oldu. Sosyal medyada, "Bırak da hanım konuşsun" ve "Burak'ın İngilizcesi çok komik geldi" gibi yorumlar yapıldı.

YALI ÇAPKINI'NIN SEYRAN'I DİKKAT ÇEKTİ

Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a Yalı Çapkını'nın "Seyran"ı canlandıran Afra Saraçoğlu da katıldı.

Saraçoğlu, Gucci'nin 2025 koleksiyonuna ait bir elbise tercih etti ve kırmızı halıda zarafetiyle göz kamaştırdı

Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!

HANDE ERÇEL

Son olarak Rüzgara Bırak adlı filmde rol alan Hande Erçel ise şık elbisesiyle törende beğeni topladı.

Gecede, Erçel, ünlü modacı Zuhair Murad'a "Joy Onursal Ödülü"nü takdim etti.

Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Sandık Kokusu dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci, Joy Awards'a katılan ünlü isimlerden biri oldu. Oyuncu sosyal medya hesabında törenden paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Arabistan'ı salladı!
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