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Obama çifti boşanıyor mu?

Michelle ve Barack Obama çiftinin 32 yıllık evliliğinin bittiğine dair söylentiler arttı. Bunun üzerine ikiliden yeni bir hamle geldi.

Ekleme: 20.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Michelle ve Barack Obama çifti, birçok kişinin örnek aldığı evlilikler arasında yer alıyor.

İkilinin ilişkileri birçok kişiden örnek alınırken, son zamanlarda ise bazı söylentiler gelmeye başladı.

Bu söylentiler arasında ise boşanma iddiaları yer alıyor.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile evliliğinde kriz yaşadığı söylentilerine bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Obama çifti boşanıyor mu?

İKİ BÜYÜK TÖRENİ PAS GEÇTİ

Eski First Lady'nin, Donald Trump'ın gerçekleştirilecek olan ikinci başkanlık dönemi yemin töreninde eşi Barack Obama'ya eşlik etmeyeceği, geçen hafta öğrenildi.

Barack Obama, eski başkan Jimmy Carter'ın 9 Ocak'ta gerçekleşen cenazesine de tek başına katılmıştı.

Michelle Obama'nın iki büyük etkinliği atlaması ve Barack Obama'nın yalnız katılım göstermesinin ardından, Obama çiftinin 32 yıllık evliliğinin boşanmaya doğru ilerlediği konusunda spekülasyonlar başladı.

Boşanma söylentilerine Barack Obama, yeni bir sosyal medya paylaşımıyla karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADAN YENİ BİR KARE GELDİ

Instagram'da Michelle Obama ile el ele tutuştukları bir fotoğrafı paylaşarak eski First Lady'nin 61'inci doğum gününü kutladı.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Barack Obama, şöyle dedi:

"Hayatımın aşkına mutlu yıllar. Her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun" diye yazan Barack Obama, mesajını, "Hayatın maceralarına seninle birlikte çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!"

Michelle Obama da eşinin bu jestine; "Seni seviyorum, tatlım!" yorumuyla karşılık verdi.

Obama çifti boşanıyor mu?
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