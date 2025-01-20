DiCaprio'dan örnek hareket!

Los Angeles’ta çıkan yangınlar, bölgeyi küle çevirdi.Söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı bölgede, yangın nedeniyle 20'den fazla kişi de hayatını kaybetti.Yangınlar sürerken, ünlü aktör Leonardo DiCaprio da bu felaketten kaçan isimler arasında yer almıştı.ÖZEL JET KULLANDIÇevre konusundaki duyarlılığı ve iklim aktivisti kimliğiyle tanınan DiCaprio, yangın bölgesinden ayrılırken özel jet kullanması nedeniyle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu.Daha önce de benzer tercihlerinden dolayı 'ikiyüzlü' eleştirileriyle karşılaşan DiCaprio, bu kez yardım girişimiyle dikkat çekti.1 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADIDiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti.DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı.PAYLAŞIM YAPTIOscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.