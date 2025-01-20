CZN Burak'tan yepyeni mekan!

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, İstanbul'da bir şube daha açtı.Etiler semtinde açılışı yapılan restoranın önünde misafirlerini karşılayan Burak Özdemir, Transformers kostümlü maskotlarla birlikte halay da çekti.