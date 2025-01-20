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CZN Burak'tan yepyeni mekan!

Burak Özdemir, İstanbul Etiler'de yeni restoranının açılışını yaptı.

Ekleme: 20.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, İstanbul'da bir şube daha açtı.

MASKOTLARLA HALAY ÇEKTİ

Etiler semtinde açılışı yapılan restoranın önünde misafirlerini karşılayan Burak Özdemir, Transformers kostümlü maskotlarla birlikte halay da çekti.

CZN Burak'tan yepyeni mekan!
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