Ünlü rapçi tutuklandı!

Kıbrıs Lefkoşa'da dün gerçekleşen olayda, polis ekipleri durdurdukları bir araçta arama yaptı. İddialara göre; otomobilin sürücüsü Lilian Khaled'in üzerinden iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde çıktı.Araçta yolcu olarak bulunan Reckol mahlaslı rapçi Recep Eker'in üzerinden ise 18 adet hap çıktı.İkili gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler ise incelemeye yollandı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan ikilinin iki gün tutuklu kalacağı açıklandı.Recep Eker, 15 Aralık 2000 tarihinde Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde doğdu. Rapçi Eker, aynı zamanda prodüktörlük de yapıyor.