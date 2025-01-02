Ünlü çift doğuma gün sayıyor!

Geçtiğimiz eylül ayında Roma'da, Kaan Yıldırım'a ile Pınar Deniz evlenmişlerdi.İki ünlü oyuncunun evlenmeden önce bebek bekledikleri haberi hızla yayılmıştı.Hamileliği inkar da kabul de etmeyen Pınar Deniz, düğün fotoğraflarıyla beraber bebek iddialarını da doğrulamıştı.Şimdilerde minik oğluna kavuşmak için gün sayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yeni kareler geldi.PINAR DENİZ'Lİ PAYLAŞIMLAR BEĞENİLDİ2024 yılına ait paylaşımlar yapan Yıldırım'ın en çok Pınar Deniz'li paylaşımları beğenildi. Paylaşımlarda Pınar Deniz'in karnının büyüdüğü görüldü.