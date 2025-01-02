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Tanışma hikayeleri şoke etti!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdiği oyuncu Beren Saat ile tanışma hikayesini anlattı. Beren Saat'i ilk gördüğü andan bahseden Doğulu, "Zaman durdu" derken eşine birden fazla evlilik teklifi ettiğini dile getirdi. Bakın Kenan Doğulu ile Beren Saat nasıl tanışmış...

Ekleme: 2.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 2.01.2025 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Kenan Doğulu, 2012 yılında gönlünü kaptırdığı Beren Saat ile ilişkilerini 2014'te evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, Los Angeles'ta dünyaevine girdi.

12 yıldır birlikte olan çiftten Doğulu, konuk olduğu bir programda ise eşiyle nasıl tanıştığını ilk kez anlattı.

CNBC'E ekranına konuk olan Kenan Doğulu, evinde yılbaşı partisi düzenlediğini ve konuklar arasında Beren Saat'in de olduğun belirtti. Ünlü oyuncuyu ilk gördüğü anda zamanın durduğunu dile getiren Doğulu şu ifadeleri kullandı: "İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında Belçim Bilgin ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye geldiler.

İlk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım. Hem en iyi arkadaşım hem sevgilim hem eşim. Çok güzel idare edebildiğimizi düşünüyorum"

EVLİLİK TEKLİFİ İTİRAFI

Beren Saat'e birden fazla evlenme teklifi ettiğini belirten Doğulu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim. Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz şehirde... Evlenme teklifi serisi benimki"

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