Kedi kadından acı haber!

'Hiç estetik yaptırmadım' diyerek yaptırdığı estetikleri hep inkar eden Jocelyn Wildenstein 84 yaşında hayata veda etti.

Yaptırdığı estetiklerle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Kedi Kadın olarak tanınan Jocelyn Wildenstein, hayata veda etti.



Paris'te akciğer embolisi nedeniyle öldüğü belirtilen 84 yaşındaki Wildenstein'in ölümünü, kendisinden 27 yaş genç nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.



Eski kocasının kedilere duyduğu sevgi nedeniyle Jocelyn Wildenstein, birçok kez bıcak altına yattı.



Bu nedenle kedilere benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı.



'HİÇ ESTETİK YAPTIRMADIM'



'Kedi kadın' lakabıyla üne kavuşan İsviçre asıllı ABD'li Jocelyne Wildenstein, 'Hiç estetik yaptırmadığını ve botokstan nefret ettiğini' söylemişti.