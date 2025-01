Wanda Nara'dan bomba itiraf!

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Arjantin basınında yer alan habere göre; çiftin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler medyaya yansıdı. Wanda, ifadesinde şunları söyledi:"Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı.Milano'daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."Wanda Nara, Santa Barbara'daki evlerinde yaşadığı bir olayı ise, "Bir gün duş alıyordum ve Mauro, banyoya girip beni çıplak halde filme aldı. O görüntüyü paylaşmadı ama hala elinde tuttuğunu biliyorum. Bunun dışında evimizin kötü ve yıkık haldeki görüntülerini yayınladı. Amacı imajıma zarar vermekti" diye anlattı.Mauro Icardi ise mahkemede yaptığı açıklamada, Wanda Nara'nın bencil davranışları nedeniyle çocukların kendilerini terk edilmiş hissettiğini ve tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu belirtti.