Safiye Soyman'dan Ferdi Tayfur itirafı!

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, verdiği bir röportajda 2 Ocak'ta vefat eden merhum sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayfur ile anısını anlatan Soyman'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Soyman, Ferdi Tayfur'un kendisine yaptığı anlamlı bir jesti paylaştı. İşte o açıklamalar...

Şarkıcı Safiye Soyman, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ünlü sanatçının kendisine yaptığı anlamlı bir jesti paylaştı.Soyman yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'un kendisine bir şarkı hediye ettiğini belirtti. Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl bu zamanlar şarkısını aldım kendisinden ve bana, oğluma hediye etti. Harun'cuğuma hediye etti.Onun için 'Ne demek? Hemen' diyerekten verdi sağ olsun. Bir gram, Ahmet Selçuk İlkan olsun, o olsun beş kuruş almadan hediye etti. Her zaman da söylemiştir okuyabilirsin diye"Soyman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ferdi Tayfur'u ölmeden bir hafta önce aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim kendisine.Çocuğumun vefatında beni aradı, özellikle kendi birebir başsağlığı diledi. İki kere aradı. Onu hiçbir zaman unutamayacağım"Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.