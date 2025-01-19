Bakan Kurum: Emlak katılım yeniden hayat buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Bankası Yöneticiler Zirvesi’nde konuştu. Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın sosyal sorumluluk ve sosyal konut projelerinde yer alması gerektiğine dikkat çektiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, köklü geçmişi olan Emlak Bankası'nın, liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gidip atıl kaldığını ve Türkiye'de sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girdiğini belirterek, bugün geldiği olamla montaya ışık tutan bilgiler verdi.Murat Kurum, Emlak Katılım'la ilgili gelişmeleri şöyle aktardı:Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Emlak katılım Cumhurbaşkanı’mızın iradesiyle yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir iş birliğini yöneten bir banka haline geldi.TOKİ Başkanlığımızla sosyal konut uygulamalarındaki proje süreçlerine dahil olunması Emlak Katılım Bankası’nı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Emlak Katılım ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın yaptığı ortaklık da İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacaktır.Emlak Katılım Bankası’nın sosyal sorumluluk projeleriyle de daha çok anılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için burs gibi imkanları oluşturması gerektiğini kaydederek, “Tabii imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak önemli ama bunun yanında yetimlerin hakkını koruma kısmının da sizde kaldığını düşünüyorum. Emlak Katılım’da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda da bir sosyal sorumluluk projesi yapmakta ve Türkiye'yi örnek teşkil etmekte fayda var. Belki yetim öğrencilerimize burslar verilerek olabilir. Belki onların yine okul giderleri, aile giderleriyle alakalı destekler olunabilir. Belki ilk işinde ve ilk evinde kısmi destekler olabilir. Bunu bir çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.2024 yılı sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankası’nın, konut ve gayrimenkul piyasasını domine eden yapıda olacağını söyleyen Bakan Kurum, “Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini arttıracak hem de kredi ve finans kapasitesini arttırmaya yönelik ve uluslararası manada da yerli, yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir." diye konuştu.Bakan Kurum, Emlak ve Eytam Bankası olarak yola çıkan Emlak Katılım Bankası’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle güçlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış. Ülkemize milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Emlak katılım Cumhurbaşkanı’mızın iradesiyle yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir iş birliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987’de tabii TOKİ’nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı. Ben hatırlıyorum; Emlak Bankası'nın kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum.Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın bu yılın sonuna kadar 81 ilde hayata geçirilecek Depozito Saha Yönetim Sistemi’ne (DSYS) katkısının önemine de dikkat çekerek, “Emlak Katılım’ın bu kapsamda bankacılık altyapısı ile sisteme entegre olması, marka belirliliği ve finansal fikirle de gücüne güç katacaktır. Yani aslında Emlak Katılım bu projeyle birlikte bir nevi 85 milyon vatandaşımıza dokunacak, hizmet verecek ve bu manada tasarrufu sağlamış olacak, üretime, istihdama da katkı vermiş olacak.” ifadelerini kullandı.