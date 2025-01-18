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Wanda Nara'nın ifadesi ortaya çıktı

Wanda Nara ile Mauro Icardi’nin boşanma süreci devam ederken, mahkemedeki ifadeler herkesi şaşırttı.

Ekleme: 18.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Arjantin basını MinutoUno’nun haberine göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi’nin boşanma sürecinde mahkemede verdikleri ifadeler medyaya yansıdı.

"TEHDİTLERE MARUZ KALDIM"

Wanda Nara, ifadesinde şunları söyledi; "Gerçekten çok korkuyorum. Üç oğlum var ve ne yazık ki onların da tanık olduğu tehditlere maruz kaldım. Mauro, her zaman evlerimize kameralar yerleştirmekten hoşlanırdı.

"BİZİ HER ZAMAN FİLME ALIRDI"

Milano’daki iki dairemizde yatak odasına bakan kameralar vardı. Bu görüntüler, bizim özel hayatımıza ait olmasına rağmen çevremizdeki birçok kişiye gösterildi. Benim cinsel içerikli fotoğraf ve videolarımdan bahsediyorum. Her zaman bizi filme almaya devam etti."

"AMACI İMAJIMA ZARAR VERMEKTİ"

Wanda Nara, Santa Barbara’daki evlerinde yaşadığı bir olayı şu şekilde anlattı; "Bir gün duş alıyordum ve Mauro, banyoya girip beni çıplak halde filme aldı. O görüntüyü paylaşmadı ama hala elinde tuttuğunu biliyorum. Bunun dışında evimizin kötü ve yıkık haldeki görüntülerini yayınladı. Amacı imajıma zarar vermekti."

Mauro Icardi ise mahkemede yaptığı açıklamada, Wanda Nara’nın bencil davranışları nedeniyle çocukların kendilerini terk edilmiş hissettiğini ve tüm sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu belirtti.

Wanda Nara'nın ifadesi ortaya çıktı


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