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Edis ve yapımcı Jandae Perçem kavgası

Yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filmi hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Ekleme: 18.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
ABD'de yaşayan yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem, sosyal medya hesabından Edis ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İkili arasında yaşanan tartışma, magazin dünyasında da dikkat çekti.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Ayşe Barım'ın da tartışma konusu olduğu görülüd.

Jandae Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı 'Alya' filminin yapım sürecinde yaşananları anlatarak, menajer Ayşe Barım'ın projeyi baltaladığını öne sürdü.

"KÜFÜR ETTİLER"

Oyuncu; "Edis'ten doküman gelmediği için PR çalışmalarına başlayamadık. O sırada Ayşe Barım beni aradı ve ‘Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim, filmi bana versinler’ dedi. Bu film 1 milyon dolara mal oldu. İnsanların emeğine küfür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"AYŞE BARIM VARSA BU İŞİ BIRAKIN"

Jandae Perçem, filmin dağıtım sürecinde yaşadıkları engellemeleri de detaylandırarak, "Ayşe Barım, dağıtımcıları arayıp baskı yaptı. Dağıtımcılar, filmin vizyona girmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Hatta bir PR ajansı, 'Ayşe Barım varsa bu işi bırakın, filmi duyuramazsınız’ dedi. Nitekim aynısı oldu. Film hiçbir dijital platform ya da televizyon kanalı tarafından kabul edilmedi" açıklamasında bulundu.

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Şarkıcı Edis, yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem’in kendisi ve Ayşe Barım hakkında ortaya attığı iddiaları sert bir dille yalanladı. Perçem’in açıklamalarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Edis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Edis ve yapımcı Jandae Perçem kavgası

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