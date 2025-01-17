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Ünlü şarkıcının akılalmaz değişimi

Önceki akşam bir film galasında görüntülenen ünlü şarkıcı Doğuş, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ekleme: 17.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Doğuş, son dönemde yaşadığı sağlık sorunu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş, apar topar ülkeye dönmüştü.

Ünlü şarkıcının akılalmaz değişimi

4 HAFTADA 14 KİLO

Doğuş, 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim, önceki akşam bir film galasında ortaya çıktı.

Galaya atkı, kazak ve şapka kombini ile gelen Doğuş, bu haliyle Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının akılalmaz değişimi
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