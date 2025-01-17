Ünlü şarkıcının akılalmaz değişimi

Türk pop müziğinin değerli isimlerinden Doğuş, son dönemde yaşadığı sağlık sorunu ile adından söz ettirmişti.Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş, apar topar ülkeye dönmüştü.4 HAFTADA 14 KİLODoğuş, 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim, önceki akşam bir film galasında ortaya çıktı.Galaya atkı, kazak ve şapka kombini ile gelen Doğuş, bu haliyle Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.