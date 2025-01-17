Mauro Icardi yeniden baba mı oluyor?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından zor günler geçirmişti.Kısa bir süre sonra ise Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla aşkını ilan etmişti.Ünlü çift hakkında bomba bir iddia gündeme gelmişti. America TV'de yayınlanan LAM programında konuşan gazeteci Yani Latorre, Icardi ile Suarez'in bebek beklediğini ileri sürmüştü. Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını belirtti."HAMİLE DEĞİLİM"Bu iddiaların üzerine bikinili bir karesini yayınlayan China Suarez, 'Hamile değilim' açıklamasını yaptı.