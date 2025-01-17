Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?

Usta sanatçı Edip Akbayram'dan geçtiğimiz hafta, üzen bir haber geldi.Zatürre nedeniyle bir süre hastanede kalan Akbayram, sabah saatlerinde evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.KIZI AÇIKLAMA YAPTIEdip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Durumu stabil seyrediyor. Umarız, kamuoyuna yakın zamanda iyi haberler verebiliriz." dedi.AİLESİ YANINDAN AYRILMIYORSanatçı Akbayram'ın eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram, hastane önünde bekliyor.Babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten kızı Türkü Akbayram, sık sık kamuoyunu da bilgilendirmeye çalışıyor.