Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Birçok popüler projede gördüğümüz ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde açıklamalarıyla gündeme geliyordu.Son olarak katıldığı bir programdaki fantezi itirafıyla dikkat çeken Bekiroğlu 'abartılı olmadığı sürece her türlü fanteziye açığım' sorusunu gülerek 'zaten' diyerek cevap vermiş ve herkesi şaşırtmıştı.Önceki akşam bir film galasına katılan Bekiroğlu'nun gönlünü İnci Taneleri dizisinin genç oyuncusu Furkan Rıza Demirel'e kaptırdığı ortaya çıktı.Gala sonrası el ele görüntülenen sevgililer sorulara yanıt vermeden oradan uzaklaştı. İkilinin bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.