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Beyaz Gazete
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Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Dün ifade vermeye giden Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunun yöneltildiği öğrenildi.

Ekleme: 16.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyası Ayşe Barım olayıyla çalkanlamaya devam ediyor.

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri bozdu ve birçok ünlü isim bunun doğruluğuna ilişkin sosyal medya üzerinden de paylaşım yaptı.

Bu paylaşımlar üzerine, Ayşe Barım ve ortaya atılan iddialar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturmanın bir diğer ayağı ise Serenay Sarıkaya'ya uzanıyor. Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın arasından su sızmazken, Mert Demir ile "reklam" aşkı yaşadığı gündeme geldi.

ADLİYEYE GELDİ, İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Sarıkaya, yaklaşık 30 dakika süren ifadesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Hakkımızda çıkan aslı astarı olmayan iftiraların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim, hiçbir problem yok" ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

SAVCIYA VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya; Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

"5 MİLYON" DOLAR SORULDU

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair iddialara ilişkin de bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

"TEHDİT VE BASKIYA UĞRADIN MI?"

"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı
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