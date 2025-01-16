Şafak Sezer'den 'hastalık' açıklaması

Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer, verdiği kilolarla çok dikkat çekmişti.Vücudundaki ve yüzündeki değişimle adından söz ettiren Sezer, şimdi de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Şafak Sezer, kör olabileceğini söyleyip 'Milyonda bir oluyor' diyerek canlı yayında hastalığını açıkladı.Sezer; ''Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir oluyor. Bu ben ilerliyor biraz. Benin riski ilerde kör ediyor insanı. Ben de bunu yeni öğrendim. Güneş yasak, ışık yasak. Mümkün olduğu zaman gözlük takmam gerekiyor. '' ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde giriyorum, 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.