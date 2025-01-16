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Hamilelik kilolarını nasıl verdiğini açıkladı

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Buse Varol, hamileliğinde 33 kilo almıştı. Ünlü isim, kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

Ekleme: 16.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Buse Varol ile evlenmişti.

İki çocuk annesi Varol, hamilelikte kilo vermesindeki sırları şu sözlerle paylaştı:

''Yememe dikkat ettim, o dönem sağlıklı beslenme dönemine girdim."

Türkücü Alişan, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Buse Varol ile mutluluğa evet demişti. Alişan, geçtiğimiz günlerden tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

"ÇOK ŞEY YAŞADIK"

Varol'u etiketleyen Alişan; ''14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki.'' notunu yazmıştı.

Hamilelik kilolarını nasıl verdiğini açıkladı
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