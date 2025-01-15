Wanda Nara'yı hemen unuttu!

İki kızının babası eşi Mauro Icardi'yi aldatmasıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, geçtiğimiz hafta L-Gante ile olan ilişkisini bitirdiğini duyurmuş ve arşivden Mauro Icardi ile birlikte olduğu aşk dolu fotoğraflarını yeniden çıkarmıştı.WANDA YALNIZ KALDIWanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi ise bu hamlenin ardından China Suarez ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.Nara'ya Icardi'nin ardından bir darbe de L-Gante'den geldi. Ünlü rapçi Arjantin basınında yer alan haberlere göre, model Dakota Gotth ile aşk yaşamaya başladı.