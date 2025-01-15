Ünlü oyuncudan hamilelik pozları
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınladı.
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmişti.
Güzel oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.
Özel hayatını gözlerden uzak şekilde yaşayan Melisa Aslı Pamuk, eylül ayında sosyal medya hesabından büyüye karnını göstererek "Hot mama" notunu düşmüştü.
"MUTLULUK PARÇALARI"
Ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Bordo elbisesiyle poz veren ve karnı oldukça büyüyen Melisa Aslı Pamuk, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karelerini yayınlayarak "Mutluluk parçaları" ifadeleri kullandı.
Güzel oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.
Özel hayatını gözlerden uzak şekilde yaşayan Melisa Aslı Pamuk, eylül ayında sosyal medya hesabından büyüye karnını göstererek "Hot mama" notunu düşmüştü.
"MUTLULUK PARÇALARI"
Ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Bordo elbisesiyle poz veren ve karnı oldukça büyüyen Melisa Aslı Pamuk, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karelerini yayınlayarak "Mutluluk parçaları" ifadeleri kullandı.