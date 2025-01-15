  • USD: 35,43 - 35,49
  • EURO: 36,50 - 36,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncudan hamilelik pozları

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Ekleme: 15.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmişti.

Güzel oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak şekilde yaşayan Melisa Aslı Pamuk, eylül ayında sosyal medya hesabından büyüye karnını göstererek "Hot mama" notunu düşmüştü.

Ünlü oyuncudan hamilelik pozları
"MUTLULUK PARÇALARI"

Ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Bordo elbisesiyle poz veren ve karnı oldukça büyüyen Melisa Aslı Pamuk, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karelerini yayınlayarak "Mutluluk parçaları" ifadeleri kullandı.

Ünlü oyuncudan hamilelik pozları
Ankara'da kritik zirve! Suriye yeni yönetimi ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor: Dikkat çeken mesajlar
Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! Tarih belli oldu: Yıllık 6 milyar lira kar edilecek...
Adana'da 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu
Türkiye'nin lojistik gücü büyüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Suriye' tepkisi: Bebekler ölürken neredeydiniz!
Üsküdar'ın kalbi çöplüğe döndü! Vatandaş isyan etti: Gelin şu rezaleti görün
Bayraktar'dan açıklama: “Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı”
Yılmaz Tunç'tan İmralı ile görüşme açıklaması: Talep gelmedi
İBB'den ulaşıma yüzde 35 zam talebi geldi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya çağlayan adliyesinde ifade verdi! İşte ilk sözler...
Aile hekiminde ücretli rapor dönemi: Resmi Gazete'de yayınlandı
MİT'ten PKK'nın İran yapılanmasına operasyon: İslam Dotkanlou ile koruması 'Şivan Çiya' kod adlı Akam Şahe etkisiz!
CHP'li İzmir Belediyesi ödeme yapmadı: Elazığ'da depremde yıkılan okulun inşaatı yarım kaldı
Ömer Bolat'tan ihracatta 2025 eylem planı
İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı: Sedat Ocakçı çetesine ikinci dalga operasyon!
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 46 bin 707’ye yükseldi
CHP’li belediyelere rüşvet operasyonunda yeni ayrıntılar! Rüşvet paralarını çöp kamyonlarıyla taşıdılar
Sağlık Bakanlığı’ndan e-Nabız açıklaması
Los Angeles'ta içme sularında ortaya çıkan tehlike: Kimyasal karışabilir
Baykar, uzaya ilk uydusunu gönderdi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Damarına basan yandı: En öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor

Damarına basan yandı: En öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor

Sağlıkta yeni dönem: Artık tüm hekimlerin yetkisi olacak

Sağlıkta yeni dönem: Artık tüm hekimlerin yetkisi olacak

YouTuber’ların kazançları dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçuyor

YouTuber’ların kazançları dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçuyor

Bir telefon devri daha kapandı! Ünlü marka piyasadan çekildi

Bir telefon devri daha kapandı! Ünlü marka piyasadan çekildi

Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı