Ünlü oyuncudan hamilelik pozları

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz mayıs ayında futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te evlenmişti.Güzel oyuncu, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.Özel hayatını gözlerden uzak şekilde yaşayan Melisa Aslı Pamuk, eylül ayında sosyal medya hesabından büyüye karnını göstererek "Hot mama" notunu düşmüştü.Ünlü oyuncudan yeni kareler geldi. Bordo elbisesiyle poz veren ve karnı oldukça büyüyen Melisa Aslı Pamuk, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karelerini yayınlayarak "Mutluluk parçaları" ifadeleri kullandı.