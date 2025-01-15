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Oyunculuk sektöründe neler oluyor?

Oyuncu ve menajerler mercek altına alan savcılık Sarıkaya’yı tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Serenay Sarıkaya’nın adliyede ki suskunluğu kameralardan kaçmadı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 15.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve menajerler mercek altına alan savcılık Sarıkaya’yı tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı. Serenay Sarıkaya’nın adliyede ki suskunluğu kameralardan kaçmadı.
Değerli magazincilerimizin olaya yorumları şu şekildedir:


Didem Delen" Bu kadar dürüstsen eğer bütün varlığınla, benliğinle karakterini yerine koyup konuşacaksın. Ama bir şey var ki konuşmuyorlar. Bakın Serenay ifade vermeye gitti, görüşmelerine bakılacak, hesap hareketleri kontrol edilecek.

Bilal Özcan" Şu anda Serenay Sarıkaya Mert Demir ile sevgili olmadığını açıklıyor mahkemede. Basın özgürdür ve halkın haber alma özgürlüğü vardır. Pankreas güreşine mi çıkıyoruz ne bu güç sevdası? Güçlü olmaktansa adaletli olmak diye bir şey var. Mevkileri koltukları olanlar ben her şeyi yaparım sarhoşluğuna kapılırsa olmaz Hülya Avşar.

Pınar Eliçe" İç adaleti sağlayabilmek çok önemli ve artık düğmeye basıldı. Sektörde herkesin gözü açıldı. Menajerler ve sanatçılar için beni de çok ilgilendiren bir konu bu. Tabi belli isimler etrafında dönüyor, ama şimdi herkesin paçasındaki taşı dökülmeye başladı. Biraz sivrilmeye başladığınızda hep sivrildiğinizi gören bir öncekiler tepenize vurmaya başlıyor. Bu krizi yönetebilenler bu kaostan çıkabiliyor.

Oyunculuk sektöründe neler oluyor?

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