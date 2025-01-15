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Müjdeli haberi böyle duyurdu

Galler Prensesi Kate Middleton, iyileşme sürecine girdiğini duyurdu. Instagram’dan açıklama yapan Middleton, "Şu anda iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum" dedi.

Ekleme: 15.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Kate Middleton için 2024 yılı oldukça zordu...

Dünyanın sevdiği isimlerin başında gelen Kate, kansere yakalandı ve uzun süre tedavi gördü.

Ortalıkta olmadığı dönemlerde hakkında birçok iddia ortaya atılan Kate Middleton, 2024 sonuna doğru ise yavaş yavaş etkinliklerde boy göstermeye başlamıştı.

"İyi" olduğunu dile getiren Kate, bir mesaj daha yayınladı ve kanseri atlattığının müjdesini verdi.

"İYİLEŞMEYE ODAKLIYIM"

Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında hastalığının gerileme sürecine girdiğini duyurdu. “Rahatladığını” ve “iyileşmeye odaklandığını” söyleyen Middleton, tedavi gördüğü Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’ni ziyaret etti.

"GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ OLAĞANÜSTÜYDÜ"

Kendisine çok iyi baktıkları için hastane personeline teşekkür etmek ve hastaları görmek için hastaneyi ziyaret eden Middleton, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Her şeyin üstesinden gelirken William ve benimle birlikte sessizce yürüyen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca gördüğümüz ilgi olağanüstüydü.

Kanser teşhisi konulan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale alışmak zaman alıyor. Ancak önümüzdeki yılın dolu dolu geçmesini dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekleyeceğim çok şey var. Devam eden desteğiniz için herkese teşekkür ederim.

Müjdeli haberi böyle duyurdu
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