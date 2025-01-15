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Arto Dalga yine bu ekranlarda açıkladı!

Türkiye’nin Söylemezsem Olmaz ekranlarından öğrendiği düğün geldi çattı. Arto Dalga’nın Söylemezsem Olmaz ’da açıkladığı düğünle ilgili son gelişmeler gündem yarattı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz ‘da.

Ekleme: 15.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Arto Dalga’nın Söylemezsem Olmaz ’da açıkladığı düğünle ilgili son gelişmeler gündem yarattı. Gündeme bomba gibi düşen olaya magazincilerimizin yorumları şu şekildedir:

Didem Delen" Reza Zarrab evleniyor, ilk defa bunun haberini burada vermiştik. Yine bir haberimiz daha doğru çıktı. Dilara Altıntop ile düğün gerçekleşiyor. Lüks otelde gerçekleşecek düğün binlerce dolar tutuyormuş. Hadise bu fırsatı kaçırmaz. Aynı günlere denk gelmesi ilginç geldi. İyi bir baba mı Reza Zarrab? Ebru hiç Reza’yı kötüleyen bir kadın değil. Bir kız çocuğu babası ve hiç aramıyor sormuyor.


Bilal Özcan" Hadise’nin yasak aşk yaşadığı aylarca yıllarca yazıldı çizildi her yerde. Bursa’da çok kaliteli bir sosyete vardır, geneli tekstilcidir ve hepsi köklü bir aileden gelir. Reza’nın ailesinin paraya da ihtiyacı yok ama kızın gözünü boyamış bir şekilde. Dünden beri söylüyoruz, Dilara hanım benim sizden büyük bir kızım var. Yapma bunu kendine 8 ay sonra öğrenirsin her şeyi. Demet Akalın bana “Klip çekmeye geldim, ne işim olur o düğünde? Denk geldi.” Dedi. Sen bir vatan hainisin Reza Zarrab. Sen Türkiye kanunlarından kaçan birisin.

Pınar Eliçe" Hadisenin paylaşımını bir nispet olarak görüyorum. Bu ilişki ile ilgili ilk bu programda konuştuğumuz zaman, bu ikilinin tanışması tamamen görücü usulü demiştim. Reza’nın kız kardeşi yemek programı yapıyor ve öyle tanışıyorlar. Reza’nın ailesinin onayladığı bir ilişki olmuş aldığım duyumlara göre. Reza ile bu kadar tanışmasından itibaren aslında Dilara’nın ailesinin bir onayı yok. 1920’lere ait bir şatoda evlenecekler, muhtemelen telefon sokmak yasak olacak. Yarın, yani perşembe günü evlenecekler. Telefon yasak ama biz ulaşırız diye düşünüyorum.

Arto Dalga yine bu ekranlarda açıkladı!

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