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Beyaz Gazete
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Yusuf Güney kıyamet tarihi verdi

Astral seyahatleriyle bilinen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, açıklamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü isim şimdi de kıyamet günüyle ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 14.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Artık şarkıcılığından daha çok yaptığı garip açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

"Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yer altında yaşayanlar var." diyerek ağızları açık bırakan Yusuf Güney, yine sosyal medyada gündem oldu.

"ZAMAN DARALDI"

Yusuf Güney, son olarak 'Zaman çok daraldı, artık kıyametin sonuna geliyoruz. 2030’a doğru kıyamet geliyor.' açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düştü.

Kimi bununla dalga geçti kimi ise Güney'e tepki gösterdi.

Yusuf Güney kıyamet tarihi verdi
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