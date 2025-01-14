Yeni imajıyla şoke etti!

Pelin Akil'in 2016 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile boşanacağı uzun zamandır iddia ediliyor.Bu evlilikten ikiz kızları dünyaya gelen Pelin Akil, son olarak imajıyla dikkatleri üzerine çekti.Dün akşam yakın arkadaşının doğum günü partisine katılan Pelin Akil, geceden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.SAÇLAR KISACIK OLDUYıllardır saçlarını uzun ve dalgalı kullanan Pelin Akil, imaj değişikliğine giderek kısacık kestirdi.Akil yeni imajını "Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim" notuyla paylaştı. Pelin Akil'in imajı hayranlarını ikiye böldü. Beğenen de vardı beğenmeyen de.