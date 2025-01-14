Yaprak Dökümü'nden acı haber...

Türk televizyonunda birçok popüler dizi ve filmde rol alan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti.Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in vefat haberi, sosyal medyada yapılan bir açıklamayla duyuruldu.KENDİ SAYFASINDAN DUYURULDUUsta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan 'Hoşça kalın ben melek oldum' paylaşımı sevenlerini yasa boğdu.Paylaşımı oyuncunun oğlunun, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı iddia edildi.Bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Beida Ener, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı:'Saçlarımın böyle olma nedeni hastalığımdır. Kanser oldum. Göğsüm alındı, kemoterapiler gördüm. Geçti gitti... Saçımı kazandırdı bana! Ben bu hastalığı yaşamasaydım kısa saçın bana bu kadar yakıştığını, saçlarımın ne kadar güzel beyazladığını anlamayacaktım, çünkü hep boyatıyordum. Buradan da şunu çıkardım; insanların en güzel tarafları doğal tarafları. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz'