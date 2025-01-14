Gökhan Özen'den Los Angeles paylaşımı

ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde günlerdir devam eden yangın bitmek bilmiyor.Bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ VARLüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.GÖKHAN ÖZEN 'YANGIN YOK' DİYORYetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından bir paylaşımda bulundu."PANİK YOK"Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü.Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.Ancak Gökhan Özen'in paylaşımına sosyal medyada tepkiler geldi. Binlerce insanın tahliye edildiği bölgeye dair bu paylaşıma "Millet yalan mı söylüyor", "Los Angeles'ta olduğuna emin misin?", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" yorumları geldi.