  • USD: 35,42 - 35,48
  • EURO: 36,16 - 36,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gökhan Özen'den Los Angeles paylaşımı

Los Angeles'da yaşayan Gökhan Özen'den ilginç bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler tepki gösterdi.

Ekleme: 14.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde günlerdir devam eden yangın bitmek bilmiyor.

Bölgedeki şiddetli rüzgarlar söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor.

TÜRK ÜNLÜLERİN DE EVLERİ VAR

Lüks malikanelerin de küle döndüğü Los Angeles yangınınında Kenan Doğulu ve Beren Saat de evlerini kaybetmişti. Survivor yarışmacısı Turabi de geçtiğimiz gün ev ve arabasının küle döndüğünü söylemişti.

GÖKHAN ÖZEN 'YANGIN YOK' DİYOR

Yetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından bir paylaşımda bulundu.

"PANİK YOK"

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Gökhan Özen paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü.

Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.

Ancak Gökhan Özen'in paylaşımına sosyal medyada tepkiler geldi. Binlerce insanın tahliye edildiği bölgeye dair bu paylaşıma "Millet yalan mı söylüyor", "Los Angeles'ta olduğuna emin misin?", "Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor", "Tamam anladık Los Angeles'ta evin var" yorumları geldi.

Gökhan Özen'den Los Angeles paylaşımı
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Son aşamaya ulaşıldı
Serenay Sarıkaya, Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrıldı
Sanayiye yeşil dönüşüm standardı: Tesisler F’den A’ya kadar sınıflandırılacak
MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Elon Musk, TikTok'un ABD'deki şirketini satın alabilir
Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Esnek çalışma modeli geliyor!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ operasyonu
Yunanistan'la yeni kriz: Ege Denizi'nde çipura savaşı yaşanıyor
Yenidoğan çetesi davasında flaş gelişme: Başsavcılık sanıkların o talebini reddetti
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi
Yasa dışı bahis suçundan tutuklanmıştı: Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı gelişme
Cehenneme dönen ABD’de iç kriz! Yasa dışı kira artışı başladı
Uyuşturucu madde imalatçılarına 'NARKOKAPAN-7' darbesi: 11 şüpheli yakalandı
Suriye'den Türkiye’ye tarihi ziyaret: İlk heyet Ankara’ya geliyor
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının neredeyse hazır olduğu bildirildi
Malatya’da tüyler ürperten olay! Cansız bedeni boş arazide bulundu: Dikkat çeken maske detayı!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda
Bakan Vedat Işıkhan’dan Mansur Yavaş’a sert yanıt: Borçlarına karşılık tuvalet ve depo teklif etti!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Damarına basan yandı: En öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor

Damarına basan yandı: En öfkeli insanlar bu kan grubundan çıkıyor

Sağlıkta yeni dönem: Artık tüm hekimlerin yetkisi olacak

Sağlıkta yeni dönem: Artık tüm hekimlerin yetkisi olacak

YouTuber’ların kazançları dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçuyor

YouTuber’ların kazançları dudak uçuklattı! Milyonlar havada uçuyor

Bir telefon devri daha kapandı! Ünlü marka piyasadan çekildi

Bir telefon devri daha kapandı! Ünlü marka piyasadan çekildi

Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı