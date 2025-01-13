Ünlü fenomenden 'estetik' açıklaması

Sosyal medyada yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptırdığı estetikler ve ilişkileriyle gündemden düşmüyor.Artık eski halinden eser olmayan ve kendisi adeta baştan yaratan Bilic, birçok operasyonla bambaşka biri haline geldi.İbrahim Selim'in programına konuk olan ünlü isim, yaptırdığı kalça operasyonundan pişman olduğunu açıkladı."ÇOK KİLO VERDİM"Bilic, "Aquafilling diye bir uygulama. Vücuda yapılan bir dolgu. Çok kilo verdim bir ara. Popom çok güzeldi kilo verdikten sonra o da gitti."KALÇAM İÇİN ŞU AN 2 AMELİYAT OLDUM"Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi. O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş." dedi.