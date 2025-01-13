Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici'den kötü haber geldi. Adana'ya giden Derici, kafa travması yaşadı. Hastaneye getirilen İrem Derici'nin sağlık durumu merak edildi. İrem Derici yaşadıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.Şarkıcı, Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldı. "Sabaha karşı talihsiz bi’ şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum." diyen İrem Derici yaşadıklarını şöyle anlattı:"Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha, öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi."Samimi ve açık sözlü tavırlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, son röportajında ikili ilişkilerden estetik operasyonlarına kadar birçok konuda çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.