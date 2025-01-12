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“Hepimiz aynı kandanız”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının 7'nci gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu. Tayfur'un ailesi ve sanat camiasından birçok kişi Emirgan Camii'nde toplanırken Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi. Ferdi Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt'un açıklamaları ise dikkat çekti.

Ekleme: 12.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Tayfur'un vefatının 7'nci gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu.

Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, "Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için "Olabilir biz aileyiz" diye konuştu.

Mirası Gündeme Geldi
Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla öne çıkan Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, geçtiğimiz günlerde mal varlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini, mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söylemişti.

79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu biliyor.

“Hepimiz aynı kandanız”

Tuğçe Tayfur Mirastan Pay Alacak mı?
Daha önceki açıklamalarında Tayfur'un kızı Tuğçe'yi mirasından men etmeyi planladığını belirten avukat Hakan Tamgüç, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.
Sahte Dilekçe!

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili ise "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım.
Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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