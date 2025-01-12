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Gizem Karaca’dan hamilelik pozu

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi. Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı. Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu daha sonra ise hamilelik sürecinde hissettiklerini anlattı. İşte Gizem Karaca'nın hamilelik pozları...

Ekleme: 12.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:13 / Editör: Ozge Selin
Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Karaca, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla iddiaları doğruladı. Art arda üç paylaşım yapan Karaca, ilk olarak göbeğinin önden ve yandan görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun yandan çekilen fotoğrafında belirginleşen karnı dikkat çekti.
Karaca, daha sonra ise hamilelik sürecinde hissettiklerini anlattı. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca: Kilo alma Gizem, projeye hazırlanmalısın.

Fit kalmalısın. Selilüt oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...



Gizem Karaca’dan hamilelik pozu

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