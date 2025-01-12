Demet Akalın'ndan Ajda Pekkan itirafı

Son dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan Demet Akalın, önceki gün bir programa konuk oldu.Kariyeri ve gelecek planları hakkında da konuşan Akalın, "20 sene sonra sahnede olmak istemem" dedi.Kızının büyüdüğü yaşta sahnelerde olmak istemediğini vurgulayan ünlü şarkıcı, "Şu an tabii ki böyle bir durum yok ama 20 seneden sonra bilemiyorum. Ajda Pekkan gibi olmak istemem. Tabii, onda çocuk olmadığı için bu mümkün olabilir, yine de büyük konuşmamayım" dedi.Demet Akalın, Hande Yener'in geçmişteki haliyle şimdiki davranışlarının çok farklı olduğunu vurguladı.Akalın, "Artık hep sağlıkla ilgili konuşuyoruz. Hande'nin endişelenip doktor aradığını görmek, onun başka bir yüzünü keşfetmeme sebep oldu. Eskiden birbirimize uçakta karşılaştığımızda battaniyeleri atardık, ama şimdi çok daha yakın arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.