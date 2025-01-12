Artık gizlemek yok... Icardi'den yeni pozlar!

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişki sonrası aradığı aşkı China Suárez'de buldu. İlişkisini artık gizlemeyen ve sosyal medyada kare kare aşk dolu pozlarını yayınlayan Mauro Icardi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız futbolcunun yeni sevgilisiyle paylaşımı sosyal medyada ortalığı karıştırdı. İşte beğeni ve yorum yağan Mauro Icardi ve sevgilisinin o pozları...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişki sonrası mutluluğu yeniden buldu.Ünlü futbolcu, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu China Suárez ile ilişkisini gözler önüne sermekten çekinmiyor.Icardi, sevgilisiyle çekilen yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak aşkını bir kez daha ilan etti. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Wanda Nara ile çalkantılı bir sürecin ardından China Suárez'de aradığı huzuru bulduğu gözlemlenen Icardi'nin, aşk dolu pozları sevenleri tarafından "yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.Özellikle China Suárez''in Mauro Icardi'nin saçlarını sevdiği anlar sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, hem spor dünyasında hem de magazin gündeminde geniş yer buldu.