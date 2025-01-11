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Şahin Kendirci'nin ikizi çıktı!

Gassal dizi müzikleri ile adından söz ettiren Şahin Kendirci'nin ikizini görenlerin ağzı açık kaldı.

Ekleme: 11.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösteren ve daha sonra Müslüm filmi ile uzun süre adından söz ettiren Şahin Kendirci, şimdilerde sesiyle gündemde.

TRT yapımı Gassal dizisinde müzikleriyle damga vuran Kendirci, kulakların pasını sildi.

“İçim Yanar” adlı şarkısıyla büyük bir etki bırakan Şahin Kendirci, beğeni topladı.

Şahin Kendirci'nin ikizi çıktı!

İKİZİ ÇIKTI

2001 yılında Adana'ya dünyaya gelen Şahin Kendirci, aslen Şanlıurfalı'dır.

Maddi zorluklar içinde büyüyen ve 5 kardeş olan Kendirci'nin bir de ikizi bulunmaktadır.

Muhammed Kendirci adındaki ikizi bile tıpatıp benzeyen Şahin Kendirci, ancak sesiyle ayırt edilebiliyor.

Kendirci kardeşleri görenler, ayırt etmekte oldukça zorlanıyor.
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