Los Angeles'teki evi yandı

ABD'nin Los Angeles şehrinde on binlerce yapıyı kullanılamaz hale getiren yangınlar, Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin de evini yuttu. Büyük zarar gören lüks evin değerinin ise 1 milyon 200 bin dolar olduğu öğrenildi.

ABD alev alev yanıyor...Kaliforniya’nın Los Angeles şehrinde başlayan orman yangınları, şehri tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biriyle karşı karşıya bıraktı.Yangın, Hollywood’un ünlü isimlerinin bulunduğu bölgelere kadar yayıldı ve ünlü isimlerin lüks villaları da büyük zarar gördü.Türkler tarafından da tercih edilen bu bölgede, oldukça ünlü isimler de evlerini kaybetti.BEREN VE KENAN ÇİFTİNİN EVLERİ YANDIBeren Saat ile Kenan Doğulu, yıllar önce dünyaevine girdikleri Los Angeles'ta 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek lüks bir ev satın almıştı.Amerika'yı kasıp kavuran yangında, çiftin Los Angeles'taki evleri de yangında küle döndü.Çiftin, evlerinin bulunduğu sokaktaki tüm villaların da yandığı belirtildi.Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun, yangın söndükten kısa bir süre sonra Amerika’ya gitmeleri bekleniyor.Yangınlar ayrıca ünlüler arasında Paris Hilton, Bella Hadid, Adam Brody ve Leighton Meester gibi isimlerin evlerini de etkiledi.En son, Oscarlı oyuncu Jeff Bridges’ın da aile evinin yandığı öğrenildi.