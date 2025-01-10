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Türkan Şoray adeta sarsılsı...

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Selim İleri'nin vefatıyla yıkılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Ekleme: 10.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, İstanbul'da hayatını kaybetti.

75 yaşında hayata gözlerini yuman İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Çağdaş Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri yıllar önce verdiği röportajda Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirmişti.

"DOSTTAN ÖTE BİRİDİR"

Şoray ile dostluğu yıllar öncesine dayanan Selim İleri, açıklamasında şunları söylemişti: "Yıllar önce Taksim Meydanı’ndan geçiyorken bir film çekiliyordu. Bir çift inanılmaz göz, Türkan Şoray’ın gözleri bana bakıyordu. Niye bakıyor, diye kendi kendime soruyordum ama yok öyle bir şey tabii ki. Ben boşluğa selamlar vermeye başladım. Hiç unutmayacağım bir andır o. Bir kazla, mutsuz bir kızın ilişkini anlatan ilginç bir filmi çekiyorlardı. "Türkan Hanım lacivert, beyaz çiçekli pazen elbise giyiyordu. Ve kucağında bir kaz. Onu ilk böyle gördüm işte. Çok uzun yıllar sonra ise bir film çalışması için, soğuk bir kış gecesi evine gittim. Tanıştık. Yeryüzünde en çok sevdiğim insandır. Dosttan öte biridir."

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Selim İleri ile arkadaşlığı yıllar öncesine dayanan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm... Yakın dostumdu Selim İleri... Yıllara dayanan bir dostluk. Ruhen de çok iyi anlaşırdık. Son derece hassas yapısı ve naif kişiliği, yazdığı kitaplardaki karakterlerine de yansırdı.

Kitaplarını okuduğum zaman, “Bu karakter sizsiniz” derdim. Gözlerinde bir hüzün sezerdim zaman zaman... Sohbetlerimiz daha çok sinema ve yazdığı kitaplar üzerine olurdu. Ödül törenlerinde ve özel toplantılarda hep beraberdik. Hayatımda bir boşluk oluştu. Selim İleri, Türk Edebiyatı'nın en değerli yazarlarından biriydi ve çok üretkendi. Tüm kitaplarını okudum. Sinemayla da çok ilgiliydi. Yazdığı bir çok senaryo film yapıldı. 'Seni Kalbime Gömdüm' adlı senaryosunda ben de oynadım. Her zaman kalbimde yaşayacak. Türk edebiyatının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın."

Türkan Şoray adeta sarsılsı...
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