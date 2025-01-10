Yılar önce yayınladığı makyaj videolarıyla ünlü bir isim haline gelen Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüştü.Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic, 'Türkiye'de erkek kalmadı.' sözlerinden sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı.YİNE DANLA'DAN KÜÇÜKAt sevdası ile bilinen Danla Bilic, son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlatmış ve 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisini ilk kez gösterdi.