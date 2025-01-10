Sevgilisini ilk kez gösterdi!
Ünlü fenomen aradığı aşkı sonunda buldu. Jokey sevgilisiyle yeni bir ilişkiye başlayan Bilic'ten yeni bir kare geldi.
Yılar önce yayınladığı makyaj videolarıyla ünlü bir isim haline gelen Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic, 'Türkiye'de erkek kalmadı.' sözlerinden sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı.
YİNE DANLA'DAN KÜÇÜK
At sevdası ile bilinen Danla Bilic, son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlatmış ve 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.
Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisini ilk kez gösterdi.
Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic, 'Türkiye'de erkek kalmadı.' sözlerinden sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı.
YİNE DANLA'DAN KÜÇÜK
At sevdası ile bilinen Danla Bilic, son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlatmış ve 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.
Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisini ilk kez gösterdi.