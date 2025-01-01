Mauro'nun yeni aşkı!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 12 yıllık eşi Wanda’nın ihanetiyle şok oldu. Teselliyi ise Arjantinli oyuncu China Suarez’de buldu. Wanda Nara'nın ihanetleri ile kötü günler geçiren İcardi'nin kırık kalbini bir güzel fethetti. Tatil fotoğrafları paylaşan ikiliyi yakalatan iddia ise aynı duvar önünde verdikleri pozdu...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin yüzü özel hayatında gülmek bilmedi.Eşi Wanda Nara'nın ihanetleri bitmedi. Wanda'nın kendisini şarkıcı L-Gante ile aldattığını öğrenince şoka girdi. Hemen ülkesine gitti. Boşanma davası açıp hukuk mücadelesine girişti.Bu sırada Wanda'nın Sivassporlu eski futbolcu Keita ile de daha önce kendisini aldattığını öğrendi. Görüntüleri boşanma dosyasına ekletti.İşte Wanda Nara'nın ihanetleri ile kötü günler geçiren İcardi'nin kırık kalbini bir güzel fethetti.İcardi'nin oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin ilişkisini ise bir duvar ele verdi. İcardi daha önce "Nasılsınız?" diyerek sosyal medyasından bir fotoğraf servis etmişti. China da aynı yerden fotoğraf paylaşınca ikilinin aynı mekanda oldukları gözler önüne serildi. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de havuza girmişti.