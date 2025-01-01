Hadise çok aşık!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra 5 ay gibi kısa bir sürede boşanma kararı alan Hadise bu ayrılığın ardından özel hayatını magazinden gizli yaşamaya karar vermişti.Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni olan Şenol Sönmez sık sık birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti.Ünlü şarkıcı kendisini diziye hazırlayan ve çekimler sırasında aşk yaşamaya başladığı yönetmen Şenol Sönmez’le bir karesini sosyal medya üzerinden yayınladı.Şimdilerde O Ses Türkiye jüri koltuğuna dönmenin mutluluğunu da yaşayan Hadise bu pozu ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.