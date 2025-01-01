Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliklerini 2023 senesinde sonlandıran Bülent Şakrak, boşandıktan sonra meslektaşı Esra Akpınar ile aşk yaşadı. Ancak ünlü çift kısa bir süre sonra yollarını ayırdı. Şakrak şimdi ise gönlünü bir başka meslektaşına kaptırdı. Sosyal medya üzerinden ilan-ı aşk yapan Şakrak'ın oyuncu aşkıyla arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti. İşte Bülent Şakrak'ın yeni aşkı...

Bülent Şakrak, 2015 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali adından bir evladı olan Şakrak, Temmuz 2023'te Düvenci ile yollarını ayırdı.Düvenci ile boşanan Şakrak, daha sonra gönlünü bir başka meslektaşı Esra Akpınar'a kaptırdı. Ancak ünlü oyuncu bu ilişkide de aradığı mutluluğu bulamadı.Ünlü çift 8 aylık ilişkilerini geçen ağustos ayında sonlandırdı. Şakrak cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.Bülent Şakrak yeni aşka yelken açtı. Instagram hesabından paylaşım yapan 47 yaşındaki oyuncu yeni aşkını ilan etti.2025 paylaşımı yapan Bülent Şakrak, '2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın' dedi.Bülent Şakrak ve sevgilisi Burcu Kirman'dan ilk poz böylelikle gelmiş oldu.Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman'ın ise yaşı dikkat çekti. 26 yaşında olan oyuncu Burcu Kirman, Marmara Üniversitesi'nde psikiyatri yüksek lisansı yaptı.Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Kirman kariyerine tiyatro ile başladı. İlk kez 2020 yılında 'Bay Yanlış' dizisinde Esra karakterine hayat verdi. Kirman, 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde Elisa karakterini canlandırdı.