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Ajda Pekkan sırrını açıkladı!

Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan, verdiği bir röportajda fit görünüşünün sırrını açıkladı. "Fit görüntümün arkasında yatan Einstein'ın kütle enerji kanunu; E=mc2" diyen Ajda Pekkan'ın açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte 78 yaşındaki Süperstar'ın o açıklamaları...

Ekleme: 1.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 1.01.2025 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, enerjik ve fit görünümüyle sık sık adından söz ettirdi. 78 yaşındaki ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda da sırrını açıkladı.

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Pekkan, 'Jimnastik, spor ve sağlıklı yaşam Ajda Pekkan'ın öncülük yaptığı konulardan... Sizi takip eden sevenlerinize bu konuda neler söylemek istersiniz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: 'Sağlık konusunda bugün herkes çok daha bilinçli, sağlık sektöründe Türkiye'nin çok kıymetli değerleri var. Bu konuda hepimiz çok şanslıyız.

Jimnastik ve sporun ise dünyada insan hayatında hak ettiği yeri hâlâ bulamadığına inanıyorum. Spor benim vazgeçilmezim.
Konser günleri de dahil her günün belirli bir saatini spor salonumda geçiriyorum. Doğada yürüyüşler yapıyorum.
Hayata daha sakin ve olumlu taraflarından bakmaya çalışıyorum. Tüm konser maratonları ve toplantılar arasında sevdiklerimle ki bunlara ev kedilerim, sokak hayvanlarım da dahil daha fazla zaman geçirmeye gayret ediyorum. Bu holistik yaşam tarzının hem ruh hem de beden sağlığıma iyi geldiğini düşünüyorum'

'HİPERAKTİF BİRİYİM'
Pekkan, 'Fit görünüşünüzün formülünü rica etsek bizimle paylaşır mısınız?' sorusunu da şöyle cevapladı: 'Bunun formülü E=mc2 Einstein'ın kütle enerji kanunu. Çok enerjik bir yapım var hiperaktif biriyim.
Evde dinlendiğim zamanlarda bile zihnimde yarının planları, yeni projeler ve yapacaklarımla ilgili düşünceleri durduramıyorum. Bu enerji sanırım kütle artışıma engel oluyor...'

Ajda Pekkan sırrını açıkladı!
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