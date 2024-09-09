Şarkıcı Derya Uluğ, oyunculuğu sevdi!

Şarkıcılıkta gösterdiği performansı setlerde de yaşamak isteyen Derya Uluğ, ‘Gelin Takımı’ filminde rol almışrı.Artık oyuncu da sayılan şarkıcı Derya Uluğ önceki gece sahneye çıktı.Barselona tatilinden ayağının tozuyla Kıbrıs’a gelen Uluğ, rol aldığı filmin çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.“Oyunculuğun devamı gelecek mi?” sorusuna Uluğ, “Hayır deyip kestirip atamam çünkü sevdim. Kendi sınırlarımı aşacağım bir rol teklifi gelirse düşünebilirim. Tabii ki bunun için çok çalışmam gerekir” dedi.