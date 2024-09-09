Şarkıcı Derya Uluğ, oyunculuğu sevdi!
Çıkardığı hit şarkılarla sahneden sahneye koşan Derya Uluğ, oyuncu oldu. Setleri çok sevdiğini söyleyen Uluğ, oyunculuğa devam edeceğini söyledi.
Şarkıcılıkta gösterdiği performansı setlerde de yaşamak isteyen Derya Uluğ, ‘Gelin Takımı’ filminde rol almışrı.
Artık oyuncu da sayılan şarkıcı Derya Uluğ önceki gece sahneye çıktı.
Barselona tatilinden ayağının tozuyla Kıbrıs’a gelen Uluğ, rol aldığı filmin çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.
DEVAMI VAR
“Oyunculuğun devamı gelecek mi?” sorusuna Uluğ, “Hayır deyip kestirip atamam çünkü sevdim. Kendi sınırlarımı aşacağım bir rol teklifi gelirse düşünebilirim. Tabii ki bunun için çok çalışmam gerekir” dedi.
Artık oyuncu da sayılan şarkıcı Derya Uluğ önceki gece sahneye çıktı.
Barselona tatilinden ayağının tozuyla Kıbrıs’a gelen Uluğ, rol aldığı filmin çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.
DEVAMI VAR
“Oyunculuğun devamı gelecek mi?” sorusuna Uluğ, “Hayır deyip kestirip atamam çünkü sevdim. Kendi sınırlarımı aşacağım bir rol teklifi gelirse düşünebilirim. Tabii ki bunun için çok çalışmam gerekir” dedi.